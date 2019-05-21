"الديمقراطية" تدعو السلطة لرفض قمة المنامة وإغلاق الطريق أمام أي مشاركة فلسطينية

رام الله - دنيا الوطنحذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من خطورة التحرك الأميركي الإسرائيلي، تحضيراً للقمة الاقتصادية في العاصمة البحرينية، المنامة، في إطار الخطوات الهادفة إلى تصفية المسألة الفلسطينية، وشطب الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.ودعت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، القيادة الرسمية، واللجنة التنفيذية، باعتبارها القيادة اليومية في منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، والسلطة الفلسطينية، إلى الإسراع بالإعلان عن موقف واضح وصريح، في رفض القمة المذكورة، ودعوة الشركات ورجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية والتجارية، وعموم الجاليات الفلسطينية في العالم، لمقاطعتها ورفض الدعوات التي بدأت واشنطن في توزيعها هنا وهناك.وقالت الجبهة: إن أي تراخٍ في مواجهة قمة المنامة، من شأنه أن يفتح ثغرة في الموقف الوطني الفلسطيني، ويلحق الضرر الشديد بالمصالح العليا لشعبنا، لذا "ندعو كافة المؤسسات الفلسطينية الوطنية الرسمية والشعبية على اختلاف وظائفها إلى الموقف الموحد، ضد تداعيات (صفقة ترامب- نتنياهو)، ورفض مقايضة الحقوق الوطنية والمشروعة لشعبنا بالأموال والمشاريع الاقتصادية، في ظل احتلال استعماري استيطاني، دمر معظم مقومات الحياة الكريمة لشعبنا".وختمت الجبهة، أن الحلقة المركزية في مشروعنا الوطني ستبقى، حتى إشعار آخر، النضال من أجل الخلاص من الاحتلال والاستيطان، والفوز بالحرية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران/ يونيو 67، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.