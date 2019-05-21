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هيئة الطيران الإماراتية تُوضح حقيقة سقوط طائرة في دبي

هيئة الطيران الإماراتية تُوضح حقيقة سقوط طائرة في دبي
الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية
رام الله - دنيا الوطن
نفت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، الشائعة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن سقوط طائرة، اليوم في دبي.

وقالت الهيئة اليوم الثلاثاء في بيان لها: "تنفي الهيئة العامة للطيران المدني، الشائعة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص سقوط طائرة اليوم في دبي".

وأضافت: "تؤكد أن هذه الأخبار مضللة ولا صحة لها، وعليه تهيب بالجمهور عدم تداول هذه الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، وشددت على أنها "المصدر الوحيد لأية معلومات تخص مجال الطيران"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وفي وقت سابق من يوم الخميس، كانت الهيئة العامة للطيران المدني، قد أكدت سقوط طائرة مسح صغيرة على أراضي إمارة دبي، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

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