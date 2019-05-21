قناة إسرائيلية: حماس حسنت قدراتها العسكرية للتصدي للطائرات

رام الله - دنيا الوطن

قالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قامت بتحسين القدرة على إطلاق الصواريخ المضادة للطائرات الحربية الإسرائيلية.



وأوضحت القناة، أن سلاح الجو الإسرائيلي، يعلم بذلك الخطر، ويعمل منذ عام وفقاً للتعليمات بأن هناك تهديداً حقيقياً على طائراته في قطاع غزة.وأضافت القناة، أن مجموعة من كتائب القسام، أطلقت صاروخاً محمولاً على الكتف، تجاه طائرة أباتشي إسرائيلية، وحاولت إسقاطها، خلال جولة التصعيد الأخيرة.وأشارت القناة، إلى أن طائرة إسرائيلية بدون طيار، أحبطت هذه المحاولة، بعد أن أطلقت صاروخاً تجاه المجموعة التي حاولت إسقاط طائرة الأباتشي.