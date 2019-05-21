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ترامب الابن يُهاجم قناة (الجزيرة)

ترامب الابن يُهاجم قناة (الجزيرة)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وجه جونيور ترامب، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتهاماً لقناة (الجزيرة) القطرية، بنشر رسائل تدعو إلى الكراهية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وقال ترامب، في تغريدة له عبر (تويتر): "الجزيرة تنشر فيديوهات علنية، تنكر حدوث (الهولوكوست) على صفحتهم بفيسبوك، فهل تتخذ إدارة فيسبوك إجراء وتحجب صفحتهم، مثلما فعلت مع أشياء أقل من ذلك؟".

وطالب نجل ترامب، بالتوقف عن الظهور على قناة الجزيرة، عقب نشرها فيديوهات، تحض على الكراهية وفقاً لوصفه، وتنكر (الهولوكوست) بحق اليهود.

ومن جانبها، أوقفت قناة (الجزيرة) اثنين من صحفييها عقب نشرهما مقطع فيديو، ينفي حقائق عن المحرقة.

يذكر، أن عدد ضحايا المحارق النازية في حق اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، والمعروفة باسم "الهولوكوست"، يقدر بنحو ستة ملايين يهودي.

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