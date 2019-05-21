تحطم طائرة هجومية تابعة للقسم الثاني لمشاة البحرية الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
تحطمت طائرة هجومية من طراز (AV-8B Harrier) تابعة للقسم الثاني لمشاة البحرية الأمريكية، أمس الاثنين، في منطقة مدينة هيفلوك بولاية كارولينا الشمالية.
وجاء في بيان صدر عن قيادة القسم: "قذف الطيار نفسه بالمقعد المقذوف بنجاح، وتم نقله إلى مركز (Carolina East) الطبي بمدينة نيو بيرن لإجراء الفحص اللازم.
تحطمت طائرة هجومية من طراز (AV-8B Harrier) تابعة للقسم الثاني لمشاة البحرية الأمريكية، أمس الاثنين، في منطقة مدينة هيفلوك بولاية كارولينا الشمالية.
وجاء في بيان صدر عن قيادة القسم: "قذف الطيار نفسه بالمقعد المقذوف بنجاح، وتم نقله إلى مركز (Carolina East) الطبي بمدينة نيو بيرن لإجراء الفحص اللازم.
ولم تصل إلينا حتى الآن أي معلومات حول وقوع ضحايا بين المدنيين أو إلحاق أي إصابات مادية"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم)، ويجري حالياً التحقيق في ملابسات الحادث.
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