وزير فرنسي: الأوروبيون يتعرضون لضغوط أميركية هائلة حول آلية التجارة مع إيران

قال وزير المالية الفرنسي، اليوم الثلاثاء: إن الأوروبيين يتعرضون لضغوط أميركية هائلة، حول الآلية الأوروبية للتجارة مع إيران.





وأضاف: أن أوروبا لن تخضع للتهديدات الإيرانية بالانسحاب من الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن تهديدات إيران بالانسحاب من الاتفاق النووي لا يفيد تأسيس آلية للتجارة، وأوروبا لن تخضع للتحذيرات الإيرانية.



من جهة أخرى، بحث وفد أمريكي رفيع في العاصمة العراقية بغداد، تطورات الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتداعيات التوترات الأخيرة عليها، وإجراءات تطبيق العقوبات على إيران.



جاء ذلك، خلال اجتماع وزير المالية العراقي فؤاد حسين، مساء الاثنين، في بغداد، مع مساعد وزير الخزانة الأميركي مارشال بيلينغسلي، والوفد المرافق له، بحضور جوي هود، القائم بأعمال السفير الأمريكي.



وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان، أن المجتمعين بحثوا الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، وآفاق التعاون الاقتصادي والمالي بين العراق والولايات المتحدة.

رام الله - دنيا الوطن