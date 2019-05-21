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بطائرة بدون طيار.. السعودية تتهم الحوثيين بمحاولة مهاجمة مرفق حيوي بنجران

بطائرة بدون طيار.. السعودية تتهم الحوثيين بمحاولة مهاجمة مرفق حيوي بنجران
رام الله - دنيا الوطن
اتهم التحالف العسكري، الذي تقوده السعودية في اليمن، الحوثيين بمحاولة شن هجوم بطائرة بدون طيار على "هدف حيوي" جنوب المملكة.

وقال المتحدث باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي: إن"المليشيا الحوثية الإرهابية، قامت بمحاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران، الذي يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين بطائرة بدون طيار تحمل متفجرات".

غير أن المالكي، لم يوضح توقيت المحاولة المزعومة أو كيفية تعامل الجيش السعودي معها.

وأضاف المالكي، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية، مساء الاثنين: أن الحوثيين "يواصلون تنفيذ الأعمال الإرهابية التي تمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن الإقليمي والدولي، من خلال استهدافهم للأعيان والمرافق المدنية، وكذلك المدنيين من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات"، وفق ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

من جهتها، قالت قناة تلفزيون (المسيرة) التابعة للحوثيين: إن الهجوم استهدف مخزناً للأسلحة في مطار نجران، وأدى لنشوب حريق.

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