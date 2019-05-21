الرجوب: من يتغطى بالأمريكان سينام عرياناً ولن نحضر مؤتمر البحرين

رام الله - دنيا الوطن

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح) جبريل الرجوب: إن فلسطين لن تشارك في مؤتمر البحرين الاقتصادي، المقرر عقده الشهر المقبل، لافتاً إلى أن من يتغطى بالأمريكان سينام عرياناً.



وأضاف الرجوب، لقناة (العربية): "وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، جاء ليعمل استثمار؛ لكن الإدارة الأمريكية، قطعت 850 مليون دولار لكسر إرادتنا، والذي يحاصرنا هو الاحتلال".





وتابع: "نؤكد للجميع، أن المتغطي بالأمريكان سينام عريانًا، فأمريكا لها مصالحها واستراتيجياتها، لكنها رهينة لليمين الإسرائيلي الفاشي من خلال غرينبلات وكوشنير وسفير أمريكا في إسرائيل، علمًا بأنهم يعتبرون من غلات المستوطنين".

وأكمل: "نحن لم نستشر ولم نشارك، وندعو الجميع لعدم المشاركة في ذلك، علمًا بأن السلام الاقتصادي يتم بالتنسيق مع بنيامين نتنياهو، وهو المستفيد من الوضع الراهن، فالسلام الاقتصادي يتحدث عن شروط حياة، ونحن حياتنا صعبة، ونحن بحاجة لمساعدات، ولن نقبل مساعدات مشروطة".





واستطرد: "لا نقبل أن نضحي بحقنا بأن تكون لنا دولتنا الفلسطينية المستقلة، حسب قرارات الشرعية الدولية، والمبادرة العربية، وثقتنا في الدول المحورية والعربية والإسلامية، أن تتصدى لإفشال تلك المحاولات".

وأضاف: "نحن كفلسطينيين هذا موقفنا، وثقتنا في مؤتمر القمة العربية الإسلامية المقبل، ويجب أن يحسم هذا الموضوع، ووقف هذه المهازل، والسياسات الأمريكية التي تصب في صالح الاستيطان، والإدارة الأمريكية تعمل لدى اليمين الفاشي الإسرائيلي".