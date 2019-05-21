دولي

ترامب متوعداً إيران: سنرد بقوة عظيمة على أي خطأ

ترامب متوعداً إيران: سنرد بقوة عظيمة على أي خطأ
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
توعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي يرى أن "إيران أبدت عدوانية كبيرة تجاه الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة"، بأن يلقى أي خطأ من قبل الجمهورية الإسلامية رداً "بقوة عظيمة".

وقال ترامب، وفق ما أوردت (روسيا اليوم): إن إيران أبدت عدوانية كبيرة، وسترتكب خطأً فادحاً جداً في حال فعلت أي شيء ضد الولايات المتحدة، مستدركاً: "لكن لا مؤشرات على ذلك حالياً".

وأضاف ترامب: "وفي حال قاموا بذلك فإنهم سيواجهون رداً بقوة عظيمة"، مؤكداً أن الولايات المتحدة، ستخوض المفاوضات مع إيران عندما ستكون الجمهورية الإسلامية جاهزة لذلك.

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تصعيداً ملموساً في الأشهر الأخيرة على خلفية فرض واشنطن عقوبات اقتصادية موجعة على الجمهورية الإسلامية، التي تتهمها بالسعي للحصول على أسلحة نووية ودعم الإرهاب، وتصنيف حرسها الثوري إرهابياً، وإرسال مجموعة سفن حربية بقيادة حاملة الطائرات (Abraham Lincoln) رفقة قاذفات من طراز (B-52) إلى منطقة الخليج بسبب "تهديدات إيرانية" للقوات الأمريكية وحلفائها.

من جانبها، وجهت إيران تحذيرات عدة إلى الولايات المتحدة من شن أي هجوم على الجمهورية الإسلامية.

وعلى الرغم من إصرار طهران على أنها لا تريد حرباً، إلا أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أكد في وقت سابق من يوم الاثنين، رفضه التفاوض مع الولايات المتحدة في الظروف الحالية، التي اعتبر أنها تتطلب "المقاومة والصمود".

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