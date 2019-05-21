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وزير إسرائيلي يُعلن نيته زيارة البحرين

وزير إسرائيلي يُعلن نيته زيارة البحرين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، إنه ينوي المشاركة في المؤتمر الدولي، الذي تنظمه الولايات المتحدة في البحرين الشهر المقبل؛ للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية.

وأكد المتحدث باسم الوزير، عمري شينفيلد، وفق صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، الثلاثاء، أن كحلون، إذا بقي في منصبه، يريد حضور المؤتمر، الذي من المتوقع أن تطرح فيه الإدارة الأمريكية خطتها لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني.

وأشار المتحدث إلى أن الوزير، لم يتلق بعد دعوة لـ"ورشة العمل" التي أعلنت الولايات المتحدة والبحرين مساء الأحد عن انعقادها في المنامة، لكن من المتوقع أن يحدث ذلك خلال أيام.

وتعد "ورشة البحرين" أول خطوة في إطار تطبيق خطة السلام الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط المعروفة بـ (صفقة القرن).

وكان كحلون، قد عقد خلال السنوات الأخيرة سلسلة لقاءات مع نظيره الأمريكي، ستيفن منوتشين، بشأن الموضوع.

وسبق، أن أفادت القناة الـ 13 الإسرائيلية، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجّهت إلى تل أبيب دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر البحرين.

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