أبو مرزوق يُعلّق على مؤتمر البحرين الاقتصادي
رام الله - دنيا الوطن
علق عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، موسى أبو مرزوق، على المؤتمر الاقتصادي، الذي تعتزم الولايات المتحدة عقده في البحرين الشهر المقبل.
وقال أبو مرزوق عبر (تويتر): "ما هذا المؤتمر في البحرين الذي يزعم أنه يعالج قضايا اقتصادية، ونحن تحت الاحتلال وهدفنا الأساسي هو إزالته، وسابقاً تمت المعالجة الاقتصادية بمؤتمر باريس الاقتصادي".
وأضاف أبو مرزوق: "كانت النتائج كارثية على الفلسطينيين، كُرس اقتصاد ملحق تابع للاحتلال، ولهذا يجب علينا رفض هذا المؤتمر وعدم المشاركة فيه".
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