أبو مرزوق يُعلّق على مؤتمر البحرين الاقتصادي

رام الله - دنيا الوطن

علق عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، موسى أبو مرزوق، على المؤتمر الاقتصادي، الذي تعتزم الولايات المتحدة عقده في البحرين الشهر المقبل.





وقال أبو مرزوق عبر (تويتر): "‏ما هذا المؤتمر في البحرين الذي يزعم أنه يعالج قضايا اقتصادية، ونحن تحت الاحتلال وهدفنا الأساسي هو إزالته، وسابقاً تمت المعالجة الاقتصادية بمؤتمر باريس الاقتصادي".





وأضاف أبو مرزوق: "كانت النتائج كارثية على الفلسطينيين، كُرس اقتصاد ملحق تابع للاحتلال، ولهذا يجب علينا رفض هذا المؤتمر وعدم المشاركة فيه".

