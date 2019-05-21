إسرائيل تُقرر إعادة 65 قارب صيد محتجز لديها لصيادين من غزة



وقد تم تقديم الالتماس بعد أن وافق الجيش الإسرائيلي على تحرير سفينة الصيد التابعة للصياد عبد المعطي الهبيل بدافع "طيب خاطر"، وذلك فقط عن طريق البر، وأن يتحمل صاحب السفينة تكاليف النقل، ودون أن يقدم لصاحبه أي معلومات عن المعدات التي كانت على متنها، والتي تصل تكلفتها إلى 150 ألف دولار.





وطالبت الجمعيات في الالتماس بأن تأمر المحكمة بإعادة كافة سفن وقوارب الصيادين من قطاع غزة الموجودة لدى الجيش، مع كافة المعدات التي كانت على متنها، فورًا ودون قيد أو شرط.



وأعلنت النيابة الإسرائيلية في الرد الذي قدمته للمحكمة العليا قبل أسبوعين، أنها تنوي "العمل خلال الأشهر القريبة على إعادة السفينة لقطاع غزة، وكذلك بقية قوارب الصيد من قطاع غزة التي تم احتجازها من قبل سلاح البحرية، ولم يكن هنالك حاجة لمصادرتها (قرابة 65 قارب) وذلك وفقًا لاعتبارات أمنية وسياسية ولتقديرات الأوضاع الأمنية".



وردًا على ذلك، قدمت الجمعيات ردًا للمحكمة العليا، أكدت من خلاله أنها مصرة على مطلبها بتحرير كافة القوارب فورًا ودون قيد أو شرط، وكذلك كافة المعدات التي كانت على متنها، ويأتي هذا الطلب لمنع تكرار الحالات التي أعادت بها إسرائيل قوارب صيد لأصحابها دون الممتلكات التي كانت عليها، كما طالب الملتمسون المحكمة بإلزام الدولة بتقديم جدول زمني واضح لإعادة القوارب، حيث لا يحتوي رد النيابة أي تطرق للموضوع.



وشددت الجمعيات على أنه رغم الخلاف مع النيابة الإسرائيلية بخصوص مدى قانونية احتجاز القوارب، فإنه يظهر من رد النيابة، بشكل قاطع، أنه لم يكن هنالك أي حاجة لاحتجازها، كما أنه ليس هنالك أي تبرير للمس بممتلكات الصيادين، ومصدر رزقهم ورزق عائلاتهم.



وقالت المحامية منى حداد من "ﭼيشاه- مسلك"، التي تتولى تمثيل الجمعيات أمام المحكمة: "احتجاز القوارب والاحتفاظ بها لدى إسرائيل على مدى شهور وسنين، يتم دون صلاحية قانونية وبشكل مخالف للقانون الدولي، وادعاء إسرائيل أن احتجاز القوارب يحدث بسبب خرق التقييدات المفروضة على منطقة الصيد، التي يتم فرضها وتغييرها بشكل تعسفي، لا يمكن أن يبرر الضرر الجسيم اللاحق بممتلكات ومصدر رزق الصيادين وأبناء عائلاتهم. رد النيابة يومي بأنها ستعمل كل ما بوسعها للتهرب من إصدار قرار حكم حاسم، الذي كان من الممكن أن يضع حد لهذا النهج العقابي وغير القانوني، الذي يهدف فقط إلى دب الذعر في قلوب الصيادين في غزة".



رام الله - دنيا الوطنأعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، أن "إسرائيل" ستعيد (65) قارب صيد محتجز لديها لصيادين من غزة، وجاء ذلك رداً على التماس قدمته جمعيات حقوق إنسان للمحكمة العليا.وطالبت جمعيات حقوق إنسان للمحكمة العليا، حسب بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بتحرير كافة القوارب فورًا ودون قيد أو شرط، وكذلك كافة المعدات التي كانت على متنها.وفيما يلي نص البيان:في أعقاب التماس جمعيات حقوق إنسان للمحكمة العليا، ستعيد إسرائيل 65 قارب صيد محتجز لديها تابعة لصيادين من غزةوفي ردها على التماس للمحكمة العليا، أعلنت النيابة الإسرائيلية العامة، أن الدولة ستعيد القوارب "وفقًا لاعتبارات أمنية وسياسية" الملتمسون يطالبون بإعادتها فورًا ودون أي شروط، وكذلك المعدات التي كانت على متنها، وأن تلتزم الدولة بجدول زمني لإعادتها.الثلاثاء 21 أيار/ مايو 2019: سلمت النيابة الإسرائيلية العامة ردًا أوليًا للمحكمة العليا، طالبت من خلاله بشطب التماس قدمته جمعيات حقوق الإنسان "ﭼيشاه- مسلك"، "عدالة" و"مركز الميزان لحقوق الإنسان- غزة"، باسم عبد المعطي الهبيل، صياد أسماك من غزة، تم احتجاز سفينته من قبل سلاح البحرية الإسرائيلي في أيلول/ سبتمبر 2016.، وادعت الجمعيات في التماسها أن احتجاز السفينة غير قانوني، كما احتجاز باقي قوارب الصيد من غزة الموجودة لدى إسرائيل، وأنه تم بشكل مخالف لكافة القوانين وبغير صلاحية قانونية.