غرينبلات مهاجماً السلطة الفلسطينية: التاريخ سيُحاكمكم بقسوة

رام الله - دنيا الوطنانتقد مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات السلطة الفلسطينية، اليوم الاثنين، بعد إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن السلطة الفلسطينية لن تشارك في ورشة العمل الاقتصادية في البحرين، التي دعت إليها الولايات المتحدة؛ للكشف عن الجزء الأول من خطة السلام الأمريكية.وقال غرينبلات :" من الصعب أن نفهم لماذا ترفض السلطة الفلسطينية ورشة عمل، صممت لمناقشة رؤية مع إمكانية لتغيير جذري لحياة الناس، ووضع الناس على طريق نحو مستقبل أكثر إشراقاً".وأضاف المبعوث الأمريكي: "إن التاريخ سيحاكم السلطة الفلسطينية بقسوة؛ لتضييع فرصة يمكنها أن تعطي الفلسطينيين شيئاً مختلفاً جداً، وشيئاً إيجابياً جداً، مقارنة بما لديهم اليوم" بحسب موقع (i24).وأعلنت الحكومة الفلسطينية، في بيان رسمي، "أنه لن يكون هناك تمثيل فلسطيني في الورشة بالمنامة" وشددت على أن "كل فلسطيني سيشارك فيها، سيُعتبر متعاوناً مع الولايات المتحدة وإسرائيل".وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في وقت سابق، تعليقاً على مؤتمر البحرين الاقتصادي المرتقب، الذي يمهد لإعلان (صفقة القرن): إن السلطة الفلسطينية، ترفض مقايضة الموقف الوطني بالمال.وأوضح اشتيه في تصريح له، الاثنين، أن الأزمة المالية، التي تعيشها السلطة الفلسطينية، هي نتيجة لحرب مالية هدفها الابتزاز، مضيفاً أنه لم تتم استشارة مجلس الوزراء الفلسطيني حول خطة "ورشة العمل"، التي أعلنت عنها واشنطن والمنامة، والتي ستستضيفها البحرين في حزيران/ يونيو المقبل، مؤكداً "أن السلطة الفلسطينية والقيادة لا تتحدثان عن شروط تحسين حياة تحت الاحتلال الإسرائيلي".وأعلن البيت الأبيض، الأحد، أن إدارة ترامب، ستنشر الفصل الاقتصادي من خطتها للسلام في الشرق الأوسط نهاية شهر حزيران/ يونيو، كجزء من مؤتمر دولي حول مستقبل الشرق الأوسط، سيعقد في البحرين.