مستوطنون يجددون اقتحام الأقصى والاحتلال يطرد ويعتقل عشرات المعتكفين

رام الله - دنيا الوطنجددت عشرات المستوطنين اقتحاماتهم المستفزة لباحات المسجد الأقصى في مدينةالقدس اليوم الاثنين، بحماية من قوات الاحتلال والشرطة الاسرائيلية الخاصة.وأكد مصادر محلية أن باحات المسجد تتعرض بشكل مكثف لا سيما بشهر رمضان المبارك لمزيد من اقتحامات شرطة مع حلول منتصف الليل التي تواصل اخراج المعتكفين بقوة السلاح حيث اعتقلت اربعة مصلين واعتداء على النساء بالضرب المبرحوتشهد المدينة دعوات لحراك شبابي تؤكد على حق المرابطين بالاعتكاف وترفض الاجراءات والاعتداءات المتواصلة التي ترتكبها شرطة الاحتلال والقوات الخاصة في المدينة المحتلة.