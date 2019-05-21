كلمة للرئيس عباس في القمة الإسلامية المقبلة وهذه فحواها

رام الله - دنيا الوطنأكد مستشار الرئيس للشؤون الدينية، الدكتور محمود الهباش، أن الرئيس محمود عباس، سيلقي كلمة في القمة الإسلامية في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، يركز فيها على رفض (صفقة القرن) وما تحتويه من حلول مجتزأه، تنتقص من الحقوق الفلسطينية، ولا تتضمن القدس الشرقية، عاصمة للدولة الفلسطينية كاملة السيادة.وقال الهباش في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء: إن القمتين العربية والإسلامية، اللتين ستعقدان في مكة المكرمة أواخر الشهر الجاري، بمشاركة الرئيس، تأتيان في ظل الوضع الصعب والاستثنائي، الذي تمر به الأمتين العربية والإسلامية من تحديات إقليمية، ومحاولات واشنطن فرض (صفقة القرن).وأضاف الهباش، أن الرئيس سيجدد مطالبته بتفعيل شبكة الأمان العربية، لدعم الحكومة الفلسطينية، خاصة في ظل قرصنة الاحتلال لأموال ضرائبنا.واعتبر الهباش، أن (صفقة القرن) لم تعلن بشكل رسمي، لكنها بدأت بالتنفيذ على الأرض، خاصة في ظل إجراءات واشنطن وحكومة الاحتلال في القدس، وارتفاع وتيرة الاستيطان بشكل غير مسبوق، كذلك وقف التمثيل الفلسطيني في واشنطن، مشيراً إلى أنه إذا استمرت الإدارة الأمريكية في هذا النهج، فإنها تكون قد انقضّت، وألغت أيّ إمكانيات لتحقيق سلام عادل وشامل بالمنطقة.