اليوم: قمة فلسطينية قطرية في الدوحة

رام الله - دنيا الوطنيلتقي الرئيس محمود عباس، اليوم، في العاصمة القطرية الدوحة، أمير قطر، تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، وعدداً من كبار المسؤولين القطريين.وقال سفير دولة فلسطين في الدوحة منير غنّام في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء: إن الرئيس والأمير القطري، سيبحثان ما يُحاك من مؤامرات ضد القضية الفلسطينية، خاصة ما يسمى بـ (صفقة القرن).وأضاف غنّام، إن الرئيس سيلتقي الليلة مع مجموعة من السفراء العرب المعتمدين لدى قطر؛ ليضعهم في صورة التطورات على القضية الفلسطينية.وأكد غنّام، أن زيارة الرئيس لقطر التي تستمر حتى يوم غد الأربعاء، تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، وتنسيق المواقف مع الأشقاء العرب، حول عدد من القضايا، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية.