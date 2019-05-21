شؤون فلسطينية

نيويورك: مهندس فلسطيني يفوز بالجائزة الذهبية لأفضل تصميم معماري

نيويورك: مهندس فلسطيني يفوز بالجائزة الذهبية لأفضل تصميم معماري
المهندس المدني الفلسطيني ماهر عبد القادر
رام الله - دنيا الوطن
فاز المهندس المدني الفلسطيني ماهر عبد القادر، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، بالجائزة الذهبية عن فئة أفضل تصميم وتنفيذ معماري خلال حفل سنوي نظم في ولاية نيويورك لأفضل التصاميم المعمارية في منطقة شرق الولايات المتحدة.

ويشارك في الحفل الذي ينظمه المجلس الأميركي للمهندسين والشركات الاستشارية (ACEC)، أكثر من 800 من رؤساء ومدراء الشركات الهندسية في أميركا، وتم اختيار تصميم المهندس عبد القادر المتعلق ببناية "محطة حافلات- أوتوبيسات نقل" في ولاية كونيتيكت، كأفضل تصميم وتنفيذ على مستوى شرق الولايات، بتكامل المبنى من العناصر الهندسية كافة (كبر المساحة 376 ألف قدم مربع) وأماكن التوقف، وخدمة الحافلات، والتهوية والتدفئة، والخدمات المرفقة، وخدمات العاملين، واعتماد المبنى على الطاقة الشمسية فقط لتشغيل وتفعيل مرافقه، ومراعاة التطور التكنولوجي في تشخيص الحافلات، وصيانتها بأقل الإمكانيات والتكلفة).

وقال المهندس عبد القادر: إن فوزه بالجائزة الذهبية عن فئة أفضل تصميم وتنفيذ معماري، جاء بعد قرار لجنة التحكيم المكونة من الخبراء الهندسيين والمعماريين، وتتعلق بالشكل الهندسي للمشروع وتقديمه الخدمات المطلوبة، الذي صمم وبني من أجلها بشكل سهل وسلس، وصديق للبيئة.

وبين: أنها ليست المرة الأولى، التي يفوز بها بجائزة خلال عمله الهندسي في الولايات المتحدة من قبل المجلس، وقبل أربعة أعوام فاز بالجائزة الذهبية عن إدارة تنفيذ مشروع إعادة ترميم أطول جسر قوسي للمركبات والحافلات، افتتح عام 1936 في منطقة شرق أميركا جسر "هنري هدسون بريدج".

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