الآلاف يؤدون صلاة الفجر بالأقصى ومعتكفون يقضون ليلتهم على بواباته بعد طردهم

رام الله - دنيا الوطنأدى آلاف المُصلين صلاة فجر اليوم الثلاثاء، برحاب المسجد الأقصى المبارك، فيما قضى عشرات المعتكفين ليلتهم على بواباته بعد طردهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتقال عدد منهم منتصف الليلة الماضية.وقالت الوكالة الفلسطينية الرسمية: إن عشرات الآلاف من المصلين أدوا صلاتي العشاء وقيام الليل "التراويح" في المسجد الأقصى، فيما تناولت عشرات العائلات المقدسية ومئات الوافدين الإفطار في باحات المسجد المختلفة.وأضافت: إن قوة معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة وحرس حدود الاحتلال، اقتحمت المسجد من جهة باب المغاربة منتصف الليلة الماضية، وشرعت بملاحقة المصلين المعتكفين واعتدت على عدد منهم، وأخرجت الجميع من المسجد، تحت تهديد الاعتقال والإبعاد عن المسجد المبارك، واضطر عدد كبير من المعتكفين قضاء ليلتهم بالمبيت على مقربة من بوابات الأقصى، فيما توجه عدد آخر الى مسجد المئذنة الحمراء في حارة السعدية القريبة من المسجد الأقصى لقضاء ليلتهم فيه.