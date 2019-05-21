شؤون فلسطينية

رأفت: مؤتمر المنامة مشبوه ويدعو الدول العربية ورجال الأعمال العرب لمقاطعته

رأفت: مؤتمر المنامة مشبوه ويدعو الدول العربية ورجال الأعمال العرب لمقاطعته
رام الله - دنيا الوطن
رفض عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) الرفيق صالح رأفت: دعوة كل من أمريكا والبحرين، لعقد ما يسمى مؤتمر (السلام من أجل الازدهار) في المنامة يومي الخامس والسادس والعشرين من حزيران/ يونيو القادم.

وقال في بيان له، اليوم الثلاثاء: ان السلام الحقيقي، هو أن تقام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران من العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وليس بناء على سياسة الابتزاز والإملاءات أو الحلول الاقتصادية التي تروج لها أمريكا، فالقضية الفلسطينية ليست للبيع، وهي قضية سياسية وأخلاقية وقانونية.

وأضاف: "أنه من المعيب على دولة عربية شقيقة، أن تتساوق مع الطروحات الأمريكية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتعمل على استضافة مؤتمرات، تسعى لتصفية قضيتنا العادلة".

وأشار رأفت إلى أن البيت الأبيض بقيادة الرئيس ترامب، أوصد جميع الأبواب في وجه أي حل سياسي، ويعمل على جر المنطقة نحو مزيد من العنف والتطرف.

ودعا في ختام بيانه، جميع الدول العربية، ورجال الأعمال العرب إلى مقاطعة هذا المؤتمر، الذي يعتبر أحد الخطوات التي تقود نحو تنفيذ خطة ما يسمى (صفقة القرن) المشبوهة، والتي تقوم على طرح الحل الاقتصادي للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وفقاً لتصريحات مستشار البيت الأبيض جيرارد كوشنر، التي قال فيها عن مؤتمر المنامة (من أجل تطوير البنية لمستقبل مزدهر، الفلسطينيون وجميع شعوب الشرق، يستحقون مستقبلاً يعيشون فيه بكرامة) وتأتي بديلاً للحل السياسي المستند لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

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