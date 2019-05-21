الاحتلال يقتحم برطعة جنوب جنين
رام الله - دنيا الوطن
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، بلدة برطعة جنوب مدينة جنين، وانتشرت في السوق التجاري.
وقالت مصادر محلية: إن جنود الاحتلال، تمركزوا وسط البلدة، وفي منطقة السوق التجاري، وشرعوا بمداهمات، واستجوبوا عدداً من المواطنين، فيما تعرضوا للرشق بالحجارة من قبل الشبان.
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، بلدة برطعة جنوب مدينة جنين، وانتشرت في السوق التجاري.
وقالت مصادر محلية: إن جنود الاحتلال، تمركزوا وسط البلدة، وفي منطقة السوق التجاري، وشرعوا بمداهمات، واستجوبوا عدداً من المواطنين، فيما تعرضوا للرشق بالحجارة من قبل الشبان.
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