الاحتلال يقتحم برطعة جنوب جنين

رام الله - دنيا الوطنداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، بلدة برطعة جنوب مدينة جنين، وانتشرت في السوق التجاري.وقالت مصادر محلية: إن جنود الاحتلال، تمركزوا وسط البلدة، وفي منطقة السوق التجاري، وشرعوا بمداهمات، واستجوبوا عدداً من المواطنين، فيما تعرضوا للرشق بالحجارة من قبل الشبان.