شؤون فلسطينية

أصحاب البيوت المُدمرة تُطالب وكالة الغوث بمزيد من الجدية والوفاء بالتزاماتها

أصحاب البيوت المُدمرة تُطالب وكالة الغوث بمزيد من الجدية والوفاء بالتزاماتها
رام الله - دنيا الوطن- رنا أحمد
أصدر أصحاب البيوت المدمرة في 2014 بياناً صحفياً، اليوم الثلاثاء، طالبوا فيه المفوض العام لوكالة الغوث، بيتر كرينبول الإسراع في عملية الإعمار، وفقاً لمواصفات السلامة والجودة، ودفع بدل الإيجار لحين استلام مساكنهم، ودعوها لمزيد من الجدية والعمل على إنهاء هذه المشكلة التي تتفاقم يوماً بعد يوم، وذلك وفاءً من (أونروا) بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وخصوصاً أصحاب البيوت المدمرة عام 2014.

ومن الجدير ذكره، أن أصحاب البيوت المدمرة من اللاجئين الفلسطينيين، يعتصمون لليوم الـ 26 على التوالي، حيث اضطرت بعض العائلات للإقامة في مقر وكالة الغوث، مكتب محافظ شمال غزة، بسبب عدم تمكنها من دفع الإيجار المتراكم، والذي مر عليه أكثر من 11 شهراً.

نص البيان:
بيان توضيحي صادر عن أصحاب البيوت المدمرة عام 2014

المفوض العام لوكالة الغوث بيير كرينبول بعد التحية‘‘‘

إن الكرامة التي تحدثت عنها يوم أعلنت التحدي "الكرامة لا تقدر بثمن" أولى أن تطبق على اللاجئين الفلسطينيين ممن دمرت منازلهم وشردوا منها وانتهكت حقوقهم المادية والمعنوية تحت سطوة العدوان الإسرائيلي.

فها هم اليوم أصحاب البيوت المدمرة من اللاجئين الفلسطينيين يعتصمون لليوم الـ 26 على التوالي حيث اضطرت بعض العائلات للإقامة في مقر وكالة الغوث مكتب محافظ شمال غزة بسبب عدم تمكنها من دفع الإيجار المتراكم، والذي مر عليه أكثر من 11 شهراً.

وبالرغم من اعتصامنا هذا فإننا لا نعطل عمل عيادة الصفطاوي التي يقع بداخلها مكتب محافظ شمال غزة .

وإننا لنؤكد على ما يلي : 
أن مطالب المعتصمين بالوكالة مشروعة وهي :

1- مبلـغ الإيجار هو حق مشروع، قررتموه أنتم حسب المواثيق والقوانين الدولية.

2- تسريع عملية إعادة الإعمار بالشكل المناسب ووفقاً لمواصفات السلامة والجودة.

3- إن مبالغ بدل الإيجار التي تدفع حتى تسلم المساكن هي استحقاق لنا لدى وكالة الغوث ولن نفرط بها وكذلك المبالغ السابقة.

4- نحمل وكالة الغوث المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتصمين في داخل مقر محافظـ شمال غزة.

5- ندعو المسؤولين في وكالة الغوث إلى مزيد من الجدية في معالجة هذه القضية.

وفي الختام:
نناشد السيد مدير عمليات الوكالة بقطاع غزة، أن يسارع في إنهاء هذه المشكلة التي تتفاقم يوماً بعد يوم، وذلك وفاءً من (أونروا) لالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وخصوصاً أصحاب البيوت المدمرة عام 2014.

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