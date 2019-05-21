الدفاع المدني يَنشر إرشادات الوقاية من موجة الحر

رام الله - دنيا الوطندعت المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، المواطنين إلى ضرورة التقيد بالإرشادات التي أطلقتها المديرية لتجنب موجة الحر.ونشرت مديرية الدفاع المدني مجموعة من الارشادات الخاصة بأجواء الحر، مطالبةً المواطنين الكرام بضرورة الالتزام بها، وجاءت على النحو التالي:1. حاول البقاء تحت الظل لتجنب أشعة الشمس المباشرة.2. لا تترك أطفالك داخل السيارة، لتجنب حالات الاختناق والوفاة.3. لا تسر في الخارج أو تمارس التمارين الرياضة في الجو الحار.4. إغلاق الستائر لمنع دخول الحرارة إلى المنزل ولحفظ درجة حرارة المنزل الداخلية.5. الإكثار من شرب الماء حتى لا تصاب بالجفاف أو ضربة الشمس.ونوهت مديرية الدفاع المدني إلى ضرورة الاتصال السريع عند وقوع أي حادث على رقم الطوارئ المجاني (102) الخاص بالدفاع المدني، الأمر الذي يقلل من الخسائر بالأرواح والممتلكات والتعامل مع الحدث في بدايته.