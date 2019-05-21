فيديو: هكذا عاقبت إسرائيل الوفد الآيسلندي لرفعه علم (فلسطين)

رام الله - دنيا الوطننشرت إحدى المضيفات العاملات في شركة الطيران الإسرائيلية (ألعال) منشوراً على حسابها الشخصي بـ (فيسبوك) كتبت فيه "هكذا عاقبنا الوفد الآيسلندي" لرفعه الأعلام الفلسطينية خلال احتفال (يورفيجن).ووفقاً لموقع (يديعوت) الإسرائيلي، رفع ثلاثة من أعضاء الوفد الآيسلندي الأعلام الفلسطينية لحظة انتهاء مراحل احتفال (يوروفيجن) في تل أبيب، الأمر الذي أثار عاصفة من الغضب والانتقادات في أوساط الجمهور الإسرائيلي.أما عن الطريقة التي تم من خلالها معاقبة أعضاء الوفد الآيسلندي، فقد كانت من خلال تغيير مقاعدهم داخل الطائرة في طريق العودة إلى آيسلندا، حيث تم تفريقهم عن بعضهم البعض في مقاعد الطائرة في طريق العودة، كما تم تجليسهم في مقاعد غير مرغوب بها.