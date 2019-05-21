يديعوت: توسيع مساحة الصيد بغزة لـ (15) ميلاً.. ولجان الصيادين الفلسطينيين تنفي

وقال









وأضاف: قبل قليل، كانت هناك مطاردة في بحر السودانية شمال القطاع لنحو 10 مراكب صيد، وإجبارها على العودة للمناطق القريبة من الشاطئ.



منسق أعمال الجيش الإسرائيلي بالمناطق الفلسطينية: لقد تم اليوم زيادة مساحة الصيد في بحر غزة إلى (15) ميلاً بحرياً.بينما قال مسؤول لجان الصيادين في اتحاد العمل الزراعي، زكريا بكر: حتى اللحظة لم نُبلّغ رسمياً بقرار توسعة مساحة الصيد لـ (15) ميلاً في بحر غزة، كما يتم تدواله في الإعلام الإسرائيلي.وأكد بكر، أن زوارق الاحتلال، تواصل مطادرتها لمراكب الصيادين، وإطلاق النار عليها في عرض البحر حتى اللحظة.