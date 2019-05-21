بعد بتر قدمه بالكامل وتوقف قلبه.. عائلة حُسام تناشد الرئيس تسهيل وصوله لبيت لحم





تعرض جربوع لمشاكل كثيرة من توقف للقلب، وتوقف لعمل الكلى، مما أدى إلى بتر كامل لقدمه اليسار.





أُصيب جربوع بعدها بعدوى في مكان البتر، وتوقف قلبه خلال تواجده في العناية المركزة بمستشفى الأوروبي لمدة 27 يوماً.





تم تحويل الشاب إلى مستشفى الاستشاري برام الله بسبب توقف القلب، ومكث في العناية 55 يوماً.





تقول شقيقته لـ"دنيا الوطن": "عاد شقيقي إلى غزة بوضع صعب جداً، ومشاكل كثيرة مكان البتر، مما أذى القدم الأخرى، ثم أصبح يعاني من مشكلة تكلسات حول الحوض تجعل حركته مستحيلة".





وأضافت: "تم عمل تحويلة له إلى جمعية بيت لحم العربية للتأهيل، وذلك منذ 8 أشهر، ومنذ ذلك الحين ونحن في دوامة بسبب رفضه المتكرر تحت ذريعة تحت الفحص الأمني".





ووجهت شقيقته رسالتها إلى الرئيس عباس وحسين الشيخ بإنقاذ شقيقها والعمل على تسهيل وصوله إلى بيت لحم للعلاج، والتكفل به وبحالته.





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رام الله - دنيا الوطنأُصيب الشاب حسام عبد الرحيم جربوع (27 عاماً)، برصاصة مُتفجرة في مفصل الحوض أثناء مشاركته في مسيرات العودة الكبرى.