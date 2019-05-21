الاحتلال يُغلق حاجز بيت فوريك شرق نابلس

رام الله - دنيا الوطنأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، الحاجز المقام على مدخل بلدة بيت فوريك شرق نابلس.وأفاد شهود عيان، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن قوات الاحتلال، أغلقت الحاجز، واقتحمت البلدة وسط اندلاع مواجهات، مشيرين إلى أن حريقاً اندلع في أراض غرب البلدة، بسبب قنابل ضوئية أطلقها الجنود.