الاحتلال يستولي على شاحنة لجمع النفايات شرق نابلس



وأضاف الشهود: أن قوات الاحتلال، احتجزت الشاحنة، وطاقم العامل عليها، قبل الاستيلاء عليها.









استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على شاحنة لجمع النفايات، تابعة لمجلس قروي روجيب شرق نابلس.وقال شهود عيان، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية، إن قوات الاحتلال، استولت على شاحنة لجمع النفايات، بعد احتجازها بالقرب من مكب النفايات شرق بلدة روجيب، بحجة أنها قريبة من مستوطنة (ايتمار).