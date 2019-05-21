تَعرّف على حركة المرور في شوارع قطاع غزة اليوم الثلاثاء

وسجل لدى مكاتب تحقيقات حوادث الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن خلال 24 ساعة الماضية حادثين سير نتج عنهما اصابتنين ،إلى جانب الأضرار التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

نوهت عن وجود سوق دير البلح في محافظة الوسطى ،ويرجى من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.وأضافت: الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي مع وجود بض الاعمال على الطريق استكمالا للمشروع القطري " لذلك يتوجب على الجميع أخذ الإحتياطات اللازمة وإتباع تعليمات أفراد شرطة المرور المتواجدين على الطريق".وذكرت بأن عدم الإلتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر.وختمت: في حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية ، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.