شؤون فلسطينية

عريقات يدين قرار تجريم حركة المقاطعة

عريقات يدين قرار تجريم حركة المقاطعة
رام الله - دنيا الوطن
دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أعضاء البرلمان الألماني "البوندستاغ" إلى عدم تحويل قراره الذي يربط حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات (BDS) بمعاداة السامية إلى قانون.

وأعرب عريقات عن إدانته الشديدة لهذا القرار الذي يجرّم حركة المقاطعة باعتبارها أداة نضالية سلمية لمناهضة الاحتلال، وطالب "البوندستاغ" باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الموثقة للقانون الدولي والحرمان الممنهج لحقوق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهها اليوم، إلى أعضاء البرلمان الألماني، شرح فيها أهداف الحركة المستوحاة من نضال جنوب أفريقيا ضد الفصل العنصري. وقال: "إن ما يحدث في فلسطين المحتلة اليوم لا يمكن وصفه بأي شيء آخر سوى نظام الفصل العنصري التي تسيطر فيه إسرائيل على جميع الأراضي، وتفرض نظامين مختلفين: واحد للمسيحيين والمسلمين الفلسطينيين وواحد آخر لليهود الإسرائيليين، ولم يكن من الممكن إنشاء هذا النظام دون تواطؤ دولي ومنح إسرائيل ثقافة الإفلات من العقاب".

واستهجن عريقات عدم اتخاذ "البوندستاغ" أي إجراء لمنع الأنشطة الاستعمارية غير القانونية في فلسطين، والتي تشكل جريمة حرب بموجب قانون روما الأساسي، في الوقت الذي تواصل فيه ألمانيا إدانة الاستيطان الإسرائيلي باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي، وأضاف: "يقدم (البوندستاغ) تشريعات تمنع المجتمع المدني الفلسطيني من استخدام أداة سلمية يساهم في نشرها أصدقاء من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك منظمات يهودية مثل الصوت اليهودي من أجل السلام. وإذا لم يكن (البوندستاغ) الألماني مستعداً لتقديم تشريعات لدعم حقوق الفلسطينيين ومناهضة سياسات الاحتلال والاستعمار الإسرائيلية غير القانونية، فلا ينبغي له أن يحاكم حرية التعبير لأولئك الذين يريدون اتخاذ إجراءات من أجل إنهاء عقود من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة."

وأوضح عريقات أن الوزارة التي أنشأتها إسرائيل لمحاربة منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك حركة المقاطعة، لا تحارب المنظمات الفلسطينية فحسب، بل منظمات دولية أخرى أيضاً مثل "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" و"مجلس الكنائس العالمي"، مؤكداً أنها تهاجم أيضاً منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية مثل "بتسيلم" و"كسر الصمت"، معرباً عن قلقه من دعم البوندستاغ الألماني لعمل هذه الوزارة الفاشية وللجماعات المؤيدة لإسرائيل التي تسهم في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وحرمان شعبنا من حقوقه المشروعة.

وأكد في رسالته أن معاداة السامية تمثل واحدة من أكبر الشرور في عصرنا، ولا يجب السماح باقتران معاداة السامية بمناهضة الاحتلال، موضحاً أن محاربة معاداة السامية يجب ألا توقع ظلماً آخر بشعب يسعى لإنهاء الاحتلال، وإن مناهضة الاحتلال توحّد جميع الناس من جميع الأديان، وإن المزج بين معاداة السامية ونضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والعودة وإنهاء الاحتلال أمر مرفوض، والمطلوب محاربة الاحتلال ومعاداة السامية معاً".

أخبار ذات صلة

نيويورك: مهندس فلسطيني يفوز بالجائزة الذهبية لأفضل تصميم معماري

نيويورك: مهندس فلسطيني يفوز بالجائزة الذهبية لأفضل تصميم معماري

الآلاف يؤدون صلاة الفجر بالأقصى ومعتكفون يقضون ليلتهم على بواباته بعد طردهم

الآلاف يؤدون صلاة الفجر بالأقصى ومعتكفون يقضون ليلتهم على بواباته بعد طردهم

رأفت: مؤتمر المنامة مشبوه ويدعو الدول العربية ورجال الأعمال العرب لمقاطعته

رأفت: مؤتمر المنامة مشبوه ويدعو الدول العربية ورجال الأعمال العرب لمقاطعته

الاحتلال يقتحم برطعة جنوب جنين

الاحتلال يقتحم برطعة جنوب جنين

أصحاب البيوت المُدمرة تُطالب وكالة الغوث بمزيد من الجدية والوفاء بالتزاماتها

أصحاب البيوت المُدمرة تُطالب وكالة الغوث بمزيد من الجدية والوفاء بالتزاماتها

الدفاع المدني يَنشر إرشادات الوقاية من موجة الحر

الدفاع المدني يَنشر إرشادات الوقاية من موجة الحر

يديعوت: توسيع مساحة الصيد بغزة لـ (15) ميلاً.. ولجان الصيادين الفلسطينيين تنفي

يديعوت: توسيع مساحة الصيد بغزة لـ (15) ميلاً.. ولجان الصيادين الفلسطينيين تنفي

بعد بتر قدمه بالكامل وتوقف قلبه.. عائلة حُسام تناشد الرئيس تسهيل وصوله لبيت لحم

بعد بتر قدمه بالكامل وتوقف قلبه.. عائلة حُسام تناشد الرئيس تسهيل وصوله لبيت لحم

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

رأفت: مؤتمر المنامة مشبوه ويدعو الدول العربية ورجال الأعمال العرب لمقاطعته

رأفت: مؤتمر المنامة مشبوه ويدعو الدول العربية ورجال الأعمال العرب لمقاطعته

الاحتلال يقتحم برطعة جنوب جنين

الاحتلال يقتحم برطعة جنوب جنين

أصحاب البيوت المُدمرة تُطالب وكالة الغوث بمزيد من الجدية والوفاء بالتزاماتها

أصحاب البيوت المُدمرة تُطالب وكالة الغوث بمزيد من الجدية والوفاء بالتزاماتها

بعد بتر قدمه بالكامل وتوقف قلبه.. عائلة حُسام تناشد الرئيس تسهيل وصوله لبيت لحم

بعد بتر قدمه بالكامل وتوقف قلبه.. عائلة حُسام تناشد الرئيس تسهيل وصوله لبيت لحم

الاحتلال يُغلق حاجز بيت فوريك شرق نابلس

الاحتلال يُغلق حاجز بيت فوريك شرق نابلس

الاحتلال يستولي على شاحنة لجمع النفايات شرق نابلس

الاحتلال يستولي على شاحنة لجمع النفايات شرق نابلس

تَعرّف على حركة المرور في شوارع قطاع غزة اليوم الثلاثاء

تَعرّف على حركة المرور في شوارع قطاع غزة اليوم الثلاثاء

عيسى: الفساد الإقتصادي قديم في فحواه وحديث في أساليبه

عيسى: الفساد الإقتصادي قديم في فحواه وحديث في أساليبه

منوعات

أساور كارتيير وأفخم الحلوى.. شاهد كيف احتفلت نجمات الخليج بالقرقيعان؟

أساور كارتيير وأفخم الحلوى.. شاهد كيف احتفلت نجمات الخليج بالقرقيعان؟

غادة عبدالرازق مُتهمة بإيحاءات خارجة وتشويه صورة المرأة

غادة عبدالرازق مُتهمة بإيحاءات خارجة وتشويه صورة المرأة

مادونا &#34;ترفع&#34; علم فلسطين في قلب تل أبيب

مادونا "ترفع" علم فلسطين في قلب تل أبيب

ابنة مصطفى قمر تخطف الأنظار في أول ظهور لها

ابنة مصطفى قمر تخطف الأنظار في أول ظهور لها

لبلبة كادت أن تموت غرقاً في مشهد مع عادل إمام

لبلبة كادت أن تموت غرقاً في مشهد مع عادل إمام

سهير البابلي في العناية المركزة

سهير البابلي في العناية المركزة

محمد رمضان الأول على يوتيوب بهذا المشهد

محمد رمضان الأول على يوتيوب بهذا المشهد

زوجة أحمد الفيشاوي تستغيث من &#34;الورم&#34; وتخشى فراق أبنائها

زوجة أحمد الفيشاوي تستغيث من "الورم" وتخشى فراق أبنائها

فيفي عبده: &#34;كنت هتزوج ممثل هندي&#34;

فيفي عبده: "كنت هتزوج ممثل هندي"

ماجد المصري يتحدث عن &#34;سجق&#34; خالد يوسف و القبلات الساخنة

ماجد المصري يتحدث عن "سجق" خالد يوسف و القبلات الساخنة

عربي

الجزائر: رفض الإفراج عن شقيق بوتفليقة

الجزائر: رفض الإفراج عن شقيق بوتفليقة

الدفاعات الجوية السعودية تعترض أهدافاً جوية فوق جدة والطائف

الدفاعات الجوية السعودية تعترض أهدافاً جوية فوق جدة والطائف

العراق.. القبض على &#34;مسؤول السبايا&#34; في تنظيم الدولة

العراق.. القبض على "مسؤول السبايا" في تنظيم الدولة

قايد صالح يصر على إجراء انتخابات الرئاسة الجزائرية في موعدها

قايد صالح يصر على إجراء انتخابات الرئاسة الجزائرية في موعدها