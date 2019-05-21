كان متوجها لعمله.. وفاة مواطن بحادث سير شرق قلقيلية

رام الله - دنيا الوطنلقي المواطن حسن عبد الحفيظ برهم (45 عامًا)، من مدينة قلقيلية مصرعه بحادث سير مروع قرب مستوطنة (كرني شمرون) شرق قلقيلية، صباح اليوم الثلاثاء.وجرى نقل المواطن برهوم إلى مشافي نابلس.وأشار شهود عيان إلى أنه تعرض للدهس بينما كان يقطع الشارع متوجهًا إلى عمله على الطريق بين قلقيلية ونابلس.