قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، 8 مواطنين من الضفة بعد عملية دهم وتفتيش.



وعرف من بين المعتقلين الاسير المحرر إبراهيم عبد الرازق والاسير المحرر عبد الهادي أبو عيشة.



هذا ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل بلدة كفل حارس شمال سلفيت، في حين اندلعت مواجهات عقب اقتحامها قرية كفر مالك شمال شرق رام الله.







رام الله - دنيا الوطن