الطقس: أجواء شديدة الحارة حتى نهاية الأسبوع والتحذير من التعرض لأشعة الشمس

رام الله - دنيا الوطنتتأثر فلسطين بموجة حارة مصحوبة بكتلة هوائية حارة وجافة، لذا يكون الجو، اليوم الثلاثاء، حارا الى شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .وهذه الليلة يكون الجو صافياً بوجه عام وحارا نسبيا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويستمر تأثر البلاد بالموجة الحارة، لذا يكون الجو، يوم غدٍ الأربعاء، شديد الحرارة وجافا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقيةخفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.والخميس، تعمق الموجة الحارة التي تؤثر على البلاد، لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجة مئوية، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .كما تعمق الموجة الحارة التي تؤثر على البلاد وذروتها الجمعة المقبل، لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 14 درجة مئوية، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصراً، ومن خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.