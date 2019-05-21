دولي

غرينبلات: الرؤية الاقتصادية التي نقدمها لا يمكن أن توجد بدون المكون السياسي

غرينبلات: الرؤية الاقتصادية التي نقدمها لا يمكن أن توجد بدون المكون السياسي
رام الله - دنيا الوطن
أكد جيسون غرينبلات مبعوث الإدارة الأمريكية لعملية السلام في الشرق الأوسط، أن الرؤية الاقتصادية التي تقدمها أمريكا لا يمكن أن توجد بدون المكون السياسي.

وقال غرينبلات في تغريدة له عبر موقع (تويتر): "إلى أولئك الذين يزعمون أن رؤيتنا زائفة هي السلام الاقتصادي فقط: لقد كنا واضحين أن الرؤية الاقتصادية التي نقدمها لا يمكن أن توجد بدون المكون السياسي".

وأضاف: "لا يمكن للمكون السياسي أن ينجح بدون الاقتصاد، لا تصدق الشائعات بأن الخطة اقتصادية فقط،  ليست كذلك".


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