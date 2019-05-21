الجزائر: رفض الإفراج عن شقيق بوتفليقة

رام الله - دنيا الوطنرفضت المحكمة العسكرية الجزائرية، الإفراج عن زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، وشقيق الرئيس الجزائري السابق "السعيد بوتفليقة" ومديري جهاز المخابرات السابقين الجنرالين "عثمان طرطاق" وحمد مدين (الجنرال عمار).ووفق وكالة (الأناضول)، فقد نظرت المحكمة العسكرية في البليدة في طلب الإفراج، الذي تقدمت به الأمينة العامة لحزب العمال، والتي تم إيقافهما منذ 9 أيار/ مايو الجاري، فيما سمي بقضية سعيد بوتفليقة وتوفيق وعثمان طرطاق.كما قدمت الأطراف الثلاثة الرئيسية في القضية، طلبات بالإفراج عنهم، ومن المنتظر النظر فيها من قبل نفس المحكمة.يشار إلى أن قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، قد أصدر يوم 5 أيار/ مايو، أوامر بإيداع كل من عثمان طرطاق، ومحمد مدين، والسعيد بوتفليقة، السجن بتهمتي "المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة".