اليوم: صرف رواتب موظفي غزة لفئة 4000 شيكل عبر البنك الوطني الإسلامي

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة المالية في قطاع غزة، أنه سيتم صرف رواتب الموظفين اليوم الثلاثاء، لفئة 4000 شيكل فأقل.وأشارت الوزارة، إلى أن عملية صرف رواتب موظفي البريد، ستتم عبر البنك الوطني الاسلامي، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).