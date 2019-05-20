قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتقل عدداً من الشبان

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من مساء اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك.وتخلل اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى، اعتقال عدد من الشبان الفلسطينيين، بهدف منعهم من الاعتكاف فيه.وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتداءاتها المستمرة على المعتكفين داخل وخارج المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي.