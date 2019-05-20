دولي

الكنيست يُصادق بالقراءة الأولى على إلغاء تحديد عدد الوزراء

الكنيست يُصادق بالقراءة الأولى على إلغاء تحديد عدد الوزراء
رام الله - دنيا الوطن
صادق (الكنيست) الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، بالقراءة الأولى على اقتراح قانون، يلغي أي قيود على تحديد عدد وزراء الحكومة.

وبحسب صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، فقد صوت إلى جانب الاقتراح 65 عضو كنيست، مقابل معارضة 54 عضواً.

ويدفع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بهذا الاقتراح من خلال تعديل "قانون أساس الحكومة" في إجراءات سريعة، ونظراً لأن الحديث عن قانون أساس، فإن ذلك يتطلب غالبية تزيد عن 61 عضو كنيست للمصادقة عليه بالقراءات الثلاث.

ومن المتوقع، أن تصادق الكنيست على تشكيل لجنة خاصة للدفع باقتراح القانون في الأيام القريبة، وذلك لأن لجان الكنيست الثابتة لم تبدأ بعد القيام بدورها.

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