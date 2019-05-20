مصلحة السجون تُقلّص أنواع وكميات المشتريات للأسرى الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنكشفت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، أن مصلحة السجون الإسرائيلية، قررت تقليص أنواع وكميات المنتجات التي يسمح للأسرى الفلسطينيين بشرائها داخل السجن (بواسطة الكانتينا).وقالت القناة: "إن مصلحة السجون الإسرائيلية، قررت تقليص المنتجات والكميات المسموح للأسرى الأمنيين بشرائها إلى النصف تقريباً".وبحسب القناة، فإن التقليص سيطال منتجات مثل: الأحذية والساعات والحلويات والمشروبات الخفيفة، وبعض منتجات الحليب، وبعض أنواع الشوكولاتة.وقالت القناة: "إن أصحاب امتيازات المقاصف (الكانتينا) في السجون الإسرائيلية، يتلقون من السلطة الفلسطينية مبلغ 400 شيكل شهرياً عن كل أسير فلسطيني، لشراء المنتجات والبضائع".وأشارت القناة، إلى أن إدارة السجون، ستقوم بتقليص يصل إلى نسبة 50% على كمية وأنواع المنتجات التي تباع للأسرى الفلسطينيين الأمنيين بواسطة المقاصف (الكانتينا).