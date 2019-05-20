شؤون فلسطينية

مصلحة السجون تُقلّص أنواع وكميات المشتريات للأسرى الفلسطينيين

مصلحة السجون تُقلّص أنواع وكميات المشتريات للأسرى الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
كشفت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، أن مصلحة السجون الإسرائيلية، قررت تقليص أنواع وكميات المنتجات التي يسمح للأسرى الفلسطينيين بشرائها داخل السجن (بواسطة الكانتينا).

وقالت القناة: "إن مصلحة السجون الإسرائيلية، قررت تقليص المنتجات والكميات المسموح للأسرى الأمنيين بشرائها إلى النصف تقريباً".

وبحسب القناة، فإن التقليص سيطال منتجات مثل: الأحذية والساعات والحلويات والمشروبات الخفيفة، وبعض منتجات الحليب، وبعض أنواع الشوكولاتة.

وقالت القناة: "إن أصحاب امتيازات المقاصف (الكانتينا) في السجون الإسرائيلية، يتلقون من السلطة الفلسطينية مبلغ 400 شيكل شهرياً عن كل أسير فلسطيني، لشراء المنتجات والبضائع".

وأشارت القناة، إلى أن إدارة السجون، ستقوم بتقليص يصل إلى نسبة 50% على كمية وأنواع المنتجات التي تباع للأسرى الفلسطينيين الأمنيين بواسطة المقاصف (الكانتينا).

أخبار ذات صلة

اليوم: صرف رواتب موظفي غزة لفئة 4000 شيكل عبر البنك الوطني الإسلامي

اليوم: صرف رواتب موظفي غزة لفئة 4000 شيكل عبر البنك الوطني الإسلامي

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتقل عدداً من الشبان

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتقل عدداً من الشبان

الاحتلال يُصادر (بايجر) حفر بحجة شق طرق زراعية في قرية سالم

الاحتلال يُصادر (بايجر) حفر بحجة شق طرق زراعية في قرية سالم

عبدالباري عطوان: سليماني التقى سرًا نصرالله وقادة حماس والجهاد.. ومحور المقاومة سيرد بشكل موحد

عبدالباري عطوان: سليماني التقى سرًا نصرالله وقادة حماس والجهاد.. ومحور المقاومة سيرد بشكل موحد

حماس: نُحذر من أي خطوات تُمثل بوابة للانخراط العربي بتبني (صفقة القرن)

حماس: نُحذر من أي خطوات تُمثل بوابة للانخراط العربي بتبني (صفقة القرن)

مجدلاني: محافظة الخليل تحظى بعناية الحكومة بجميع وزاراتها

مجدلاني: محافظة الخليل تحظى بعناية الحكومة بجميع وزاراتها

مكتب نتنياهو: لا تفاهمات جديدة مع حماس والجهود مستمرة لإعادة الجنود

مكتب نتنياهو: لا تفاهمات جديدة مع حماس والجهود مستمرة لإعادة الجنود

وزير الزراعة: البدء في تنفيذ برنامج &#34;العناقيد الاقتصادية&#34;

وزير الزراعة: البدء في تنفيذ برنامج "العناقيد الاقتصادية"

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

الاحتلال يُصادر (بايجر) حفر بحجة شق طرق زراعية في قرية سالم

الاحتلال يُصادر (بايجر) حفر بحجة شق طرق زراعية في قرية سالم

مصلحة السجون تُقلّص أنواع وكميات المشتريات للأسرى الفلسطينيين

مصلحة السجون تُقلّص أنواع وكميات المشتريات للأسرى الفلسطينيين

حماس: نُحذر من أي خطوات تُمثل بوابة للانخراط العربي بتبني (صفقة القرن)

حماس: نُحذر من أي خطوات تُمثل بوابة للانخراط العربي بتبني (صفقة القرن)

مجدلاني: محافظة الخليل تحظى بعناية الحكومة بجميع وزاراتها

مجدلاني: محافظة الخليل تحظى بعناية الحكومة بجميع وزاراتها

وزير الزراعة: البدء في تنفيذ برنامج &#34;العناقيد الاقتصادية&#34;

وزير الزراعة: البدء في تنفيذ برنامج "العناقيد الاقتصادية"

العالول: الرئيس عباس سلّم رسالة لرئيس جمهورية الصين الشعبية.. وهذا ماجاء فيها

العالول: الرئيس عباس سلّم رسالة لرئيس جمهورية الصين الشعبية.. وهذا ماجاء فيها

حماس: لا صحة لما تناقله إعلام الاحتلال حول اتفاق التهدئة لمدة ستة أشهر

حماس: لا صحة لما تناقله إعلام الاحتلال حول اتفاق التهدئة لمدة ستة أشهر

عائلة غولدين: نتنياهو وعدنا بعدم عقد أي اتفاق تهدئة قبل عودة الجنود

عائلة غولدين: نتنياهو وعدنا بعدم عقد أي اتفاق تهدئة قبل عودة الجنود

منوعات

أساور كارتيير وأفخم الحلوى.. شاهد كيف احتفلت نجمات الخليج بالقرقيعان؟

أساور كارتيير وأفخم الحلوى.. شاهد كيف احتفلت نجمات الخليج بالقرقيعان؟

غادة عبدالرازق مُتهمة بإيحاءات خارجة وتشويه صورة المرأة

غادة عبدالرازق مُتهمة بإيحاءات خارجة وتشويه صورة المرأة

مادونا &#34;ترفع&#34; علم فلسطين في قلب تل أبيب

مادونا "ترفع" علم فلسطين في قلب تل أبيب

ابنة مصطفى قمر تخطف الأنظار في أول ظهور لها

ابنة مصطفى قمر تخطف الأنظار في أول ظهور لها

لبلبة كادت أن تموت غرقاً في مشهد مع عادل إمام

لبلبة كادت أن تموت غرقاً في مشهد مع عادل إمام

سهير البابلي في العناية المركزة

سهير البابلي في العناية المركزة

محمد رمضان الأول على يوتيوب بهذا المشهد

محمد رمضان الأول على يوتيوب بهذا المشهد

زوجة أحمد الفيشاوي تستغيث من &#34;الورم&#34; وتخشى فراق أبنائها

زوجة أحمد الفيشاوي تستغيث من "الورم" وتخشى فراق أبنائها

فيفي عبده: &#34;كنت هتزوج ممثل هندي&#34;

فيفي عبده: "كنت هتزوج ممثل هندي"

ماجد المصري يتحدث عن &#34;سجق&#34; خالد يوسف و القبلات الساخنة

ماجد المصري يتحدث عن "سجق" خالد يوسف و القبلات الساخنة

عربي

الدفاعات الجوية السعودية تعترض أهدافاً جوية فوق جدة والطائف

الدفاعات الجوية السعودية تعترض أهدافاً جوية فوق جدة والطائف

العراق.. القبض على &#34;مسؤول السبايا&#34; في تنظيم الدولة

العراق.. القبض على "مسؤول السبايا" في تنظيم الدولة

قايد صالح يصر على إجراء انتخابات الرئاسة الجزائرية في موعدها

قايد صالح يصر على إجراء انتخابات الرئاسة الجزائرية في موعدها

الجامعة العربية تُعمم دعوة قمة مكة

الجامعة العربية تُعمم دعوة قمة مكة