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الدفاعات الجوية السعودية تعترض أهدافاً جوية فوق جدة والطائف

الدفاعات الجوية السعودية تعترض أهدافاً جوية فوق جدة والطائف
رام الله - دنيا الوطن
أعلن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، أن الدفاعات الجوية الملكية السعودية، تصدت مساء اليوم الاثنين، لأهداف جوية، فوق محافظتي جدة والطائف.

وأكد المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، أن الدفاعات الجوية السعودية، اعترضت أهدافاً جوية فوق محافظتي جدة والطائف، بحسب ما جاء على موقع (السي ان ان).

ولم يبين المالكي نقطة انطلاق هذه الأهداف الجوية أو نوعيتها، أو الجهة المسؤولة عن إطلاقها، نحو إحدى أكثر المدن السعودية أهمية.

وكان الحوثيون، قد استهدفوا محطتي ضخ تابعتين لأنبوب النفط "شرق- غرب" في السعودية، دون أن تسفر العملية عن أضرار جسيمة.

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