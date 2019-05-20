عبدالباري عطوان: سليماني التقى سرًا نصرالله وقادة حماس والجهاد.. ومحور المقاومة سيرد بشكل موحد

رام الله - دنيا الوطنأكد الكاتب الفلسطيني، عبد الباري عطوان، أن الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد (فيلق القدس)، التقي مؤخرًا، الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، وممثلين عن حركتي حماس والجهاد الإسلامي.وقال عطوان في مقطع فيديو، نشره عبر قناته بموقع (يوتيوب): إن مصادره، أكدت بأن سليماني، التقى سرًا نصر الله، وممثلين عن حماس والجهاد، في الضاحية الجنوبية بلبنان، ثم انتقل إلى العراق، والتقى ممثلين عن الحشد الشعبي، وجرى في تلك اللقاءات التطرق للأزمة في الخليج، وأيضًا لبحث مواضيع مشتركة لما يعرف باسم (محور المقاومة).وأوضح عطوان، أنه رغم ما يحدث في الخليج، والحديث الدائم عن الحرب، إلا أن نصر الله، لا يزال صامتًا، ولم يُصرح بأي شيء حول ما يجري في الخليج والمنطقة، مُرجحًا أسباب ذلك بأن زعيم حزب الله، يتابع ما يجري ويُخطط الآن، ويضع الخطط اللازمة لأي تصعيد في المنطقة.وأضاف، أن اندلاع شرارة الحرب، يعني أن سوريا، وحزب الله وحماس والجهاد الإسلامي، والحشد الشعبي، سيردون ردًا موحدًا على أي اعتداء على إيران.