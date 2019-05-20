الولايات المتحدة تدعو إسرائيل رسمياً لتنفيذ أول خطوة في (صفقة القرن)

رام الله - دنيا الوطنأرسلت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، دعوة رسمية لتل أبيب للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي، المزمع عقده في البحرين الأحد المقبل، والذي يعتبر خطوة أولى في (صفقة القرن) الأمريكية لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي.ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي بارز قوله: "إن الإدارة الأمريكية، أرسلت لإسرائيل دعوة رسمية للمشاركة في المؤتمر المزمع عقده في البحرين الأحد المقبل".وأضاف: "تم إرسال الدعوة في نسخة ورقية، وهي في طريقها إلى إسرائيل عبر البريد الدبلوماسي، ومن المتوقع أن ترد إسرائيل بشكل إيجابي والمشاركة في المؤتمر".وتعتزم واشنطن عقد مؤتمر اقتصادي دولي في البحرين يومي 25 و26 حزيران/ يونيو المقبل؛ للتشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار".وأكدت وكالة الأنباء البحرينية، مساء أمس الأحد، أن المؤتمر فرصة محورية لاجتماع قادة الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني وقطاع الأعمال؛ لتبادل الأفكار والرؤى ومناقشة الاستراتيجيات؛ لتحفيز الاستثمارات والمبادرات الاقتصادية الممكنة مع تحقيق السلام في البحرين.بينما أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنه لا يوجد سلام اقتصادي من دون سلام سياسي.وقالت الخارجية، في بيان لها اليوم: "لا سلام اقتصادياً من دون سلام سياسي مبني على أسس المرجعيات الدولية المعتمدة، ويؤسس لدولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها.