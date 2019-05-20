حماس: نُحذر من أي خطوات تُمثل بوابة للانخراط العربي بتبني (صفقة القرن)





وأكدت الحركة، على رفضها لأي خطوات اقتصادية أو سياسية أو غيرها من شأنها أن تُمرر أو تُمهد لتنفيذ (صفقة القرن).



وطالبت، الدول العربية بعدم تلبية دعوات المشاركة، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكل الوسائل والأدوات، ودعمه لمواجهة الخطة الأمريكية وإفشالها.

رام الله - دنيا الوطنحذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، من الأهداف الخبيثة لأي خطوات أو أنشطة، تمثل بوابة للتطبيع والانخراط العربي العملي في تبني (صفقة القرن) وتطبيقها، واعتماد الرؤية الإسرائيلية (نتنياهو- ترامب) لما يسمى (السلام الاقتصادي)، لإنهاء القضية الفلسطينية، والذي يتعارض مع القرار العربي والموقف الفلسطيني الموحد، برفض الصفقة الأمريكية التصفوية، معتبرة أن ذلك يمثل خروجًا عن الثوابت العربية والإسلامية.وقالت الحركة في تصريح لها: "نتابع بقلق بالغ، الإعلان الأمريكي عن عقد "ورشة عمل" اقتصادية في شهر حزيران/يونيو المقبل في العاصمة البحرينية المنامة، باعتبارها أول فعالية أمريكية ضمن خطة (صفقة القرن) الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية".وأضافت الحركة: "نتطلع إلى رفض البحرين، وشعبها الأصيل؛لتدنيس أراضيها من قبل الاحتلال الإسرائيلي قاتل الفلسطينيين".