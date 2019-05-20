العراق.. القبض على "مسؤول السبايا" في تنظيم الدولة

رام الله - دنيا الوطنألقت شرطة محافظة نينوى، شمالي العاصمة العراقية بغداد، القبض على قيادي في تنظيم الدولة، كان يشغل منصب مسؤول "السبايا"، خلال سيطرته على مدينة الموصل شمالي البلاد.وتمكنت شرطة نينوى، بناء على معلومات استخبارية، من إلقاء القبض على "مسؤول السبايا"، الذي عمل أيضاً في "وسائل إعلام" كان يستخدمها التنظيم في بث ونشر جرائمه بحق الأبرياء، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وتم القبض على مسؤول "سبايا" تنظيم الدولة، المتحدر من عائلة معروفة في منطقة حي السماح، بالجانب الأيسر لمدينة الموصل، وفقاً لبيان الشرطة.وأمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، عن اعتقال قيادي في تنظيم الدولة، بمدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي البلاد.ونقلت وسائل إعلام محلية عن بيان لوزارة الدفاع، جاء فيه: "وفق معلومات استخبارية دقيقة، قام فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى، بإلقاء القبض على القيادي في جماعات تنظيم الدولة الملقب بجهاد الأنصاري".