دولي

روحاني: الظروف ليست مواتية للتفاوض مع أمريكا بل للمقاومة والصمود

روحاني: الظروف ليست مواتية للتفاوض مع أمريكا بل للمقاومة والصمود
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن الظروف الحالية، ليست مواتية للتفاوض مع الولايات المتحدة، بل للمقاومة والصمود.

وقال روحاني، في كلمة ألقاها مساء اليوم الاثنين: "اقتصادنا لم يصل إلى طريق مسدود، ونعيش ظروفاً أفضل بكثير مما عشناه قبل أسابيع"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

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