روحاني: الظروف ليست مواتية للتفاوض مع أمريكا بل للمقاومة والصمود
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن الظروف الحالية، ليست مواتية للتفاوض مع الولايات المتحدة، بل للمقاومة والصمود.
وقال روحاني، في كلمة ألقاها مساء اليوم الاثنين: "اقتصادنا لم يصل إلى طريق مسدود، ونعيش ظروفاً أفضل بكثير مما عشناه قبل أسابيع"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
اعتبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن الظروف الحالية، ليست مواتية للتفاوض مع الولايات المتحدة، بل للمقاومة والصمود.
وقال روحاني، في كلمة ألقاها مساء اليوم الاثنين: "اقتصادنا لم يصل إلى طريق مسدود، ونعيش ظروفاً أفضل بكثير مما عشناه قبل أسابيع"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
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