روحاني: الظروف ليست مواتية للتفاوض مع أمريكا بل للمقاومة والصمود

رام الله - دنيا الوطناعتبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن الظروف الحالية، ليست مواتية للتفاوض مع الولايات المتحدة، بل للمقاومة والصمود.وقال روحاني، في كلمة ألقاها مساء اليوم الاثنين: "اقتصادنا لم يصل إلى طريق مسدود، ونعيش ظروفاً أفضل بكثير مما عشناه قبل أسابيع"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).