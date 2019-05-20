مكتب نتنياهو: لا تفاهمات جديدة مع حماس والجهود مستمرة لإعادة الجنود

رام الله - دنيا الوطنأفاد مكتب بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أنه لا يوجد تفاهمات جديدة مع حركة حماس حول التهدئة، بحسب ما أعلنته القناة 12 الإسرائيلية.وأشارت القناة، إلى أن مكتب نتنياهو، أكد بأن الجهود مستمرة؛ لإعادة الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت القناة ذاتها، قد أعلنت في وقت سابق، بأنه تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس لمدة ستة أشهر، وهذا ما نفته حماس والجهاد الإسلامي.