عربي

الجامعة العربية تُعمم دعوة قمة مكة

الجامعة العربية تُعمم دعوة قمة مكة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنها عممت الدعوة الموجهة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لقادة الدول العربية لعقد قمة طارئة في مكة يوم الخميس 30 أيار/ مايو الجاري.

ونقلت شبكة (سكاي نيوز) عن مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة، قوله: إن القمة ستُكرّس لبحث "الاعتداءات على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به جماعة الحوثي المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية".

وأوضح المصدر أن هذا الإجراء يأتي في إطار المادة (3) من الملحق الخاص بالانعقاد الدوري لمجلس الجامعة على مستوى القمة، التي تنص على أن ينعقد المجلس بصفة منتظمة، في دورة عادية مرة في السنة في شهر آذار/ مارس، وله عند الضرورة أو بروز مستجدات تتصل بسلامة الأمن القومي العربي عقد دورات غير عادية إذا تقدمت إحدى الدول الأعضاء بطلب لذلك ووافق على عقدها ثلثا الدول الأعضاء.

ورحب عدد من الدول العربية بدعوة العاهل السعودي إلى عقد قمة طارئة، فيما صرحت قطر في وقت سابق بأنها لم تتلق دعوة بعد.

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