وزير الزراعة: البدء في تنفيذ برنامج "العناقيد الاقتصادية"

رام الله - دنيا الوطنأكد رياض العطاري وزير الزراعة، أنه تم البدء في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية الشامل، الذي أقرته الحكومة تحت مسمى "العناقيد الاقتصادية".وقال العطاري في حديثٍ لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الاثنين: "سيتم التركيز في تنفيذ برنامج العناقيد الاقتصادية للجانب الزراعي على منطقة جغرافية واحدة، من خلال تحديد جميع الإحتياجات التنموية الزراعية، وذلك بالشراكة مع الوزارات ذات الاختصاص".وأشار العطاري، إلى أن الوزارة ستبدأ بتنفيذ هذا البرنامج في محافظة قلقيلية، لمعالجة الأضرار الناجمة عن الاحتلال، وإعادة تأهيل مصادر المياه والأراضي، بهدف الإسهام في تحقيق المزايا التنفاسية المستدامة في جميع محافظات الوطن، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في كل القطاعات بهدف الوصول إلى الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال.