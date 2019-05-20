العالول: الرئيس عباس سلم رسالة لرئيس جمهورية الصين الشعبية.. وهذا ماجاء فيها





وقال العالول في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): "إن رسالة الرئيس، تأتي في إطار تحركات القيادة على الساحة الدولية من أجل مواجهة صفقة القرن ووضع المجتمع الدولي بخطورة الوضع الحالي جراء انتهاكات الاحتلال المتواصلة ضد شعبنا وعمليات القتل اليومية واستهداف المقدسات والاستيطان، اضافة الى إجراءاته بقرصنة أموال المقاصة والتهديد بضم اجزاء من الضفة".



وأوضح العالول، أن الرسالة تطرقت أيضا إلى الموقف الأمريكي المشارك لدولة الاحتلال في الانتهاكات وتكريس الاحتلال للأراضي الفلسطينية.



وأشار العالول إلى أن اللقاءات ستتواصل مع المسؤولين الصينيين الذين أبدوا دعماً واضحاً وصريحاً للحقوق الفلسطينية المشروعة، لافتا الى أنه سيزور كوريا الشمالية لتسليم رسالة من الرئيس ضمن ذات الإطار ولإعادة توطيد العلاقات بين البلدين.



رام الله - دنيا الوطنأكد محمود العالول نائب رئيس حركة فتح، أن الرئيس محمود عباس سلم رسالة إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، وذلك خلال لقاء جمع الطرفين اليوم الاثنين، بحضور مساعد وزير الخارجية الصيني في بكين.