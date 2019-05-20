شؤون فلسطينية

الرجوب: مؤتمر "الازدهار الاقتصادي" جزء من مسلسل تقوده أمريكا لشطب القضية الفلسطينية

الرجوب: مؤتمر "الازدهار الاقتصادي" جزء من مسلسل تقوده أمريكا لشطب القضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أعرب اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، عن رفضه لما يسمى مؤتمر الازدهار الاقتصادي، الذي تقوده الولايات المتحدة، معتبراً أنه جزء من مسلسل تقوده الإدارة الأمريكية، من خلال أدوات تعمل لدى اليمين الإسرائيلي، في محاولة لشطب القضية الوطنية، كقضية سياسية عبر الحديث عن اقتصاد وازدهار؛ لتثبيت ما يسمونه بالسلام الاقتصادي.

وقال الرجوب في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية ظهر اليوم الاثنين: "إن ذلك لن يكون بديلاً عن حقوقنا وطموحنا في إطار الشرعية الدولية، والمبادرة العربية كأساس لإنهاء الصراع"، مشيراً إلى أنه تم إبلاغهم بشكل واضح، بأن هذا المؤتمر لم يشاورنا به أحد، ولا يُشكل أساساً لانطلاقة باتجاه حلول عادلة أو أساس لأي مشاركة من الجانب الفلسطيني.

وأكد الرجوب، بأن القيادة الفلسطينية، متمسكة بموقفها الثابت، بأن الدولة الفلسطينية هي المدخل للاستقرار الإقليمي والعالمي، وفق قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة، وليس عبر إجراءات الإدارة الأمريكية، وقراراتها لتصفية القضية الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

حماس: نُحذر من أي خطوات تُمثل بوابة للانخراط العربي بتبني (صفقة القرن)

حماس: نُحذر من أي خطوات تُمثل بوابة للانخراط العربي بتبني (صفقة القرن)

مجدلاني: محافظة الخليل تحظى بعناية الحكومة بجميع وزاراتها

مجدلاني: محافظة الخليل تحظى بعناية الحكومة بجميع وزاراتها

مكتب نتنياهو: لا تفاهمات جديدة مع حماس والجهود مستمرة لإعادة الجنود

مكتب نتنياهو: لا تفاهمات جديدة مع حماس والجهود مستمرة لإعادة الجنود

وزير الزراعة: البدء في تنفيذ برنامج &#34;العناقيد الاقتصادية&#34;

وزير الزراعة: البدء في تنفيذ برنامج "العناقيد الاقتصادية"

العالول: الرئيس عباس سلم رسالة لرئيس جمهورية الصين الشعبية.. وهذا ماجاء فيها

العالول: الرئيس عباس سلم رسالة لرئيس جمهورية الصين الشعبية.. وهذا ماجاء فيها

الجهاد الإسلامي تكشف حقيقة التوصل لاتفاق تهدئة مع الاحتلال

الجهاد الإسلامي تكشف حقيقة التوصل لاتفاق تهدئة مع الاحتلال

حماس: لا صحة لما تناقله إعلام الاحتلال حول اتفاق التهدئة لمدة ستة أشهر

حماس: لا صحة لما تناقله إعلام الاحتلال حول اتفاق التهدئة لمدة ستة أشهر

ملحم: مشروع الربط الكهربائي بين فلسطين والأردن شارف على الانتهاء

ملحم: مشروع الربط الكهربائي بين فلسطين والأردن شارف على الانتهاء

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

مجدلاني: محافظة الخليل تحظى بعناية الحكومة بجميع وزاراتها

مجدلاني: محافظة الخليل تحظى بعناية الحكومة بجميع وزاراتها

وزير الزراعة: البدء في تنفيذ برنامج &#34;العناقيد الاقتصادية&#34;

وزير الزراعة: البدء في تنفيذ برنامج "العناقيد الاقتصادية"

عائلة غولدين: نتنياهو وعدنا بعدم عقد أي اتفاق تهدئة قبل عودة الجنود

عائلة غولدين: نتنياهو وعدنا بعدم عقد أي اتفاق تهدئة قبل عودة الجنود

التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لستة أشهر.. تعرف على البنود

التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لستة أشهر.. تعرف على البنود

الوزير أبو جيش: ندعو أوروبا لمزيد من الدعم السياسي للقضية الفلسطينية

الوزير أبو جيش: ندعو أوروبا لمزيد من الدعم السياسي للقضية الفلسطينية

في الذكرى الــ29 لمجزرة &#34;عيون قارة&#34;.. فتح تؤكد على ضرورة إنهاء الانقسام

في الذكرى الــ29 لمجزرة "عيون قارة".. فتح تؤكد على ضرورة إنهاء الانقسام

خلال جلسته الأسبوعية.. مجلس الوزراء الفلسطيني يستمع لكلمة الاتحاد الدولية للاتصالات

خلال جلسته الأسبوعية.. مجلس الوزراء الفلسطيني يستمع لكلمة الاتحاد الدولية للاتصالات

المطران حنا: ليس من صلاحيات ترامب أن يشطب فلسطين من الخارطة

المطران حنا: ليس من صلاحيات ترامب أن يشطب فلسطين من الخارطة

منوعات

أساور كارتيير وأفخم الحلوى.. شاهد كيف احتفلت نجمات الخليج بالقرقيعان؟

أساور كارتيير وأفخم الحلوى.. شاهد كيف احتفلت نجمات الخليج بالقرقيعان؟

غادة عبدالرازق مُتهمة بإيحاءات خارجة وتشويه صورة المرأة

غادة عبدالرازق مُتهمة بإيحاءات خارجة وتشويه صورة المرأة

مادونا &#34;ترفع&#34; علم فلسطين في قلب تل أبيب

مادونا "ترفع" علم فلسطين في قلب تل أبيب

ابنة مصطفى قمر تخطف الأنظار في أول ظهور لها

ابنة مصطفى قمر تخطف الأنظار في أول ظهور لها

لبلبة كادت أن تموت غرقاً في مشهد مع عادل إمام

لبلبة كادت أن تموت غرقاً في مشهد مع عادل إمام

سهير البابلي في العناية المركزة

سهير البابلي في العناية المركزة

محمد رمضان الأول على يوتيوب بهذا المشهد

محمد رمضان الأول على يوتيوب بهذا المشهد

زوجة أحمد الفيشاوي تستغيث من &#34;الورم&#34; وتخشى فراق أبنائها

زوجة أحمد الفيشاوي تستغيث من "الورم" وتخشى فراق أبنائها

فيفي عبده: &#34;كنت هتزوج ممثل هندي&#34;

فيفي عبده: "كنت هتزوج ممثل هندي"

ماجد المصري يتحدث عن &#34;سجق&#34; خالد يوسف و القبلات الساخنة

ماجد المصري يتحدث عن "سجق" خالد يوسف و القبلات الساخنة

عربي

العراق.. القبض على &#34;مسؤول السبايا&#34; في تنظيم الدولة

العراق.. القبض على "مسؤول السبايا" في تنظيم الدولة

قايد صالح يصر على إجراء انتخابات الرئاسة الجزائرية في موعدها

قايد صالح يصر على إجراء انتخابات الرئاسة الجزائرية في موعدها

الجامعة العربية تُعمم دعوة قمة مكة

الجامعة العربية تُعمم دعوة قمة مكة

وقف محاكمة علاء وجمال مبارك في قضية &#34;التلاعب بالبورصة&#34;

وقف محاكمة علاء وجمال مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة"