الرجوب: مؤتمر "الازدهار الاقتصادي" جزء من مسلسل تقوده أمريكا لشطب القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأعرب اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، عن رفضه لما يسمى مؤتمر الازدهار الاقتصادي، الذي تقوده الولايات المتحدة، معتبراً أنه جزء من مسلسل تقوده الإدارة الأمريكية، من خلال أدوات تعمل لدى اليمين الإسرائيلي، في محاولة لشطب القضية الوطنية، كقضية سياسية عبر الحديث عن اقتصاد وازدهار؛ لتثبيت ما يسمونه بالسلام الاقتصادي.وقال الرجوب في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية ظهر اليوم الاثنين: "إن ذلك لن يكون بديلاً عن حقوقنا وطموحنا في إطار الشرعية الدولية، والمبادرة العربية كأساس لإنهاء الصراع"، مشيراً إلى أنه تم إبلاغهم بشكل واضح، بأن هذا المؤتمر لم يشاورنا به أحد، ولا يُشكل أساساً لانطلاقة باتجاه حلول عادلة أو أساس لأي مشاركة من الجانب الفلسطيني.وأكد الرجوب، بأن القيادة الفلسطينية، متمسكة بموقفها الثابت، بأن الدولة الفلسطينية هي المدخل للاستقرار الإقليمي والعالمي، وفق قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة، وليس عبر إجراءات الإدارة الأمريكية، وقراراتها لتصفية القضية الفلسطينية.