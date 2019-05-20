الجهاد الإسلامي تكشف حقيقة التوصل لاتفاق تهدئة مع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنكشف حركة الجهاد الإسلامي، حقيقة ما تناقلته وسائل إعلام الاحتلال، حول التوصل لاتفاق تهدئة مع المقاومة الفلسطينية، لمدة ستة أشهر.وقال داود شهاب، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي: "ما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية حول وقف لإطلاق النار لمدة ستة أشهر، كلام عارٍ عن الصحة"، بحسب ما جاء على قناة (الغد).وأضاف شهاب: "ما تم هو وقف لإطلاق النار مقابل التزام الاحتلال بوقف العدوان، وتنفيذ تفاهمات كسر الحصار".وكانت القناة 12 الإسرائيلية، قد أعلنت في وقت سابق، بأنه تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية، لمدة ستة أشهر.